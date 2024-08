Juve, fatta per Koopmeiners: domani le visite

I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con l'Atalanta per Teun Koopmeiners. Intesa trovata sulla base di 52 milioni di euro più 6 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni da 4 milioni a stagione e, nella giornata di domani (mercoledì 28 agosto) sarà a Torino per le visite mediche

Teun Koopmeiners sarà un nuovo giocatore della Juventus . Definito l’accordo tra la Juventus e l’ Atalanta per l’olandese che, nella giornata di domani (mercoledì 28 agosto), è atteso a Torino per le visite mediche . Intesa raggiunta tra i due club sulla base di 52 milioni di euro più 6 di bonus . L'olandese firmerà un contratto quinquennale con la Juventus a 4 milioni lordi a stagione . Arrivato nell'annata 2021-22, il 26enne saluterà l’Atalanta dopo più di 129 partite con la maglia nerazzurra, con 29 gol e 15 assist realizzati . A prevalere, dunque, è stata la volontà del giocatore che aveva manifestato (senza prender parte alle prime sfide di campionato della Dea) la sua volontà di andare alla Juventus.

Si lavora anche per Sancho

Non solo Teun Koompeiners. I bianconeri, infatti, continuano a spingere anche per Jadon Sancho. L’esterno classe 2000 è il profilo individuato per sostituire Federico Chiesa, sul quale continua a esserci l’interesse del Barcellona ma anche del Liverpool.