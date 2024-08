McTominay, Gilmour, Lukaku. Ultimi giorni indaffarati per il Napoli in chiave mercato. Per il centrocampista scozzese è stato raggiunto l'accordo con il Manchester United per 30,5 milioni di euro, ma mancano ancora dei dettagli da limare. Il primo riguarda le commissioni da versare agli agenti del giocatore da parte del Napoli, il secondo invece la buonuscita che McTominay si aspetta dallo United. Sistemate queste pratiche, il giocatore è pronto a ricevere il via libero definitivo e partire anche oggi (martedì 27 agosto) verso l'Italia per mettersi a disposizione di Conte.