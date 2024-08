Calciomercato Fiorentina, fatta per Adli dal Milan

Altro innesto importante per la Fiorentina a centrocampo. Dal Milan arriva Yacine Adli che ha dato l'ok al trasferimento a Firenze. Il classe 2000 ha accettato la destinazione, ora si organizzeranno le visite mediche nelle prossime ore

Nuovo rinforzo a centrocampo per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dal Milan infatti arriva il centrocampista classe 2000 Yacine Adli. Il calciatore dopo qualche giorno di riflessione ha dato l'ok al trasferimento e ora le due società completeranno l'accordo già raggiunto e verranno organizzate le visite mediche. Il calciatore era arrivato in rossonero dal Bordeaux nel 2022. In serie A ha raccolto 30 presenze con 1 gol e 2 assist