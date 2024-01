Simone Pafundi è vicinissimo alla cessione al Losanna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sarebbe un ulteriore esempio, negli ultimi anni, di una serie di giovani talenti italiani che hanno scelto di giocare nel campionato svizzero per crescere. La maggior parte dei suoi predecessori ha sfruttato bene la Super League come trampolino di lancio. E in Svizzera ci sono molti più giocatori italiani di quanto si crede