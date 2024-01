I rossoneri hanno in programma un meeting martedì: avviati nel frattempo i contatti per il centrale inglese del Fulham in vista dell'estate ma non è da escludere un'operazione anticipata. E per la difesa restano in piedi altre due piste

La vittoria nella trasferta di Udine, firmata dai gol in rimonta di Jovic e Okafor, ha dato un ulteriore segnale della buona salute dell'attacco che, almeno al momento, sembra poter fare a meno di ritocchi. La priorità del Milan, adesso, sembra essere diventata la difesa. Martedì ci sarà un meeting tra Moncada, D’Ottavio e Pioli a Milanello. Intanto sono stati avviati i contatti per Adarabioyo del Fulham, difensore in scadenza a giugno. Moncada ha parlato con il fratello-agente per capire se imbastire l’operazione già in questa sessione di mercato, pagando un indennizzo, oppure aspettare l’estate per prenderlo a zero. Altre squadre sono interessate al giocatore, per cui non è da escludere neanche il rinnovo con il club inglese.