Il 23enne difensore centrale è arrivato in Italia nella serata di domenica 21 gennaio, proprio poco dopo la vittoria bianconera a Lecce che è valso il sorpasso in classifica sull'Inter (ferma per la Supercoppa). Primi sorrisi e primi autografi per l'ex Lille. Sosterrà ora i test medici di rito prima della firma e di mettersi a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Arriva in bianconero dal Lille per 3,5 milioni più bonus

