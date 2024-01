Il club di De Laurentiis continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa: l'obiettivo principale è Perez dell'Udinese: il Napoli ha offerto 15 milioni, i friulani hanno alzato il prezzo fino a 20. Per la difesa spunta anche Theate, ex Bologna e ora in forza al Rennes. A centrocampo si prova a convincere Mangala del Nottingham Forest

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per regalare a Mazzarri nuovi rinforzi in vista della seconda parte di stagione. L'obiettivo resta Nehuen Perez dell'Udinese. Per il giocatore il Napoli ha offerto 15 milioni di euro ma, al momento, i friulani, complice anche la delicata posizione di classifica, hanno alzato il prezzo del difensore portandolo fino a 20 milioni di euro. Anche per questo motivo, il Napoli continua a seguire il belga Arthur Theate, l'ex difensore del Bologna e attualmente in forza al Rennes. Tuttavia, le ipotesi di intavolare una trattativa saranno valutate nelle prossime ore, quando il Napoli rientrerà in Italia dopo la Supercoppa.