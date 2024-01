I bianconeri hanno scelto l'olandese dell'Atalanta come obiettivo di mercato per la prossima stagione: l'idea è quella di bloccarlo già a partire dal 3 febbraio, alla chiusura della finestra invernale. Pronta un'offerta da 40 milioni più bonus per i nerazzurri

La Juventus ha scelto il suo prossimo obiettivo di mercato, anche se si tratta di un'operazione che non verrà concretizzata nella sessione di gennaio. I bianconeri hanno deciso di puntare forte su Teun Koopmeiners dell' Atalanta , e se il club bergamasco ha già fatto sapere che per questa stagione le porte sono chiuse, l'idea è quella di iniziare a "opzionarlo" per la prossima . La Juventus vorrebbe infatti chiudere l’operazione a partire dal prossimo 3 febbraio , a mercato chiuso, presentando all'Atalanta un’offerta da 40 milioni più bonus . L’olandese è il primo obiettivo della Juventus, che quindi non farà follie a gennaio per arrivare ad altri profili, con l’intenzione di chiudere con i bergamaschi una volta terminata la sessione di mercato di gennaio, trovando l’intesa e bloccando il giocatore.

I numeri di Koopmeiners

Classe 1988, Koopmeiners è alla sua terza stagione con l'Atalanta, ma fin dalla prima è stato corteggiato da diverse big. La Juventus in particolare l'ha sempre seguito con interesse, specie dopo lo scorso campionato, che l'olandese ha chiuso con numeri da attaccante: 10 gol in 33 presenze. In questa stagione è a quota 5, in 19 partite, schierato quasi sempre da Gasperini da trequartista. In tutto, con la Dea, finora sono 21 le reti che ha realizzato in 104 partite, tra campionato e coppe.