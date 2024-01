L'attacante nigeriano ha le idee chiare sul suo futuro: "Ho già il mio piano, so cosa voglio fare. Molti mi accostano alla Premier League? Il campionato inglese è uno dei più importanti al mondo, ma ora penso a finire la stagione con il Napoli"

Victor Osimhen - in questi giorni impegnato con la nazionale nigeriana in Coppa d'Africa - ha parlato alla 'Cbs' del suo futuro: "Ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli. Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa".

Il contratto di Osimhen con il Napoli

Lo scorso 23 dicembre il 25enne attaccante aveva rinnovato fino al 2026 il suo contratto con il Napoli. Era stato adeguato anche lo stipendio: circa il triplo di quanto prendeva fino a ora, con retroattività a partire da luglio scorso. Oltre al prolungamento, nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria (non valida per l'Italia) che si aggirerà attorno ai 120/130 milioni di euro e darà maggiore forza contrattuale al Napoli in caso di offerte.