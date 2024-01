Roma al lavoro per regalare rinforzi a Daniele De Rossi nel mercato di gennaio. Dopo Angeliño del Lipsia (in prestito al Galatasaray) che si avvicina per dare un'alternativa in più sugli esterni, il club giallorosso punta a dare al nuovo allenatore un giocatore per il reparto offensivo. La Roma sta infatti pensando a Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Il club del presidente Corsi però non apre al prestito e non ci sono stati ancora contatti tra le due società. Al momento ci sono solo il forte interesse per il talento classe 2003 e i contatti positivi con l'entourage del giocatore. Ma il club dei Friedkin deve prima completare le operazioni in uscita per avviare una trattativa concreta con il club toscano. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni per capire se si possa dare un seguito al gradimento per uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano. Baldanzi in questa stagione ha totalizzato 13 presenze con 1 gol con la maglia dell'Empoli e 1 rete in 3 presenze con la Nazionale Under 21.