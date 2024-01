Bologna, trovato l'accordo con il Velez per Castro

Bologna e Velez hanno trovato l'accordo che porterà Santiago Castro a vestire la maglia rossoblu per cinque anni. L'attaccante classe 2004 si trova in Venezuela per disputare il Preolimpico con la Nazionale Argentina U23. Giovedì 25 gennaio a Buenos Aires per sottoporsi alle visite mediche, dopodiché tornerà in Venezuela per concludere il torneo

