Il Manchester City piomba su Cambiaso. Il club inglese, che vuole rinforzarsi molto in difesa, ha pronta un'offerta alla Juve da 65 milioni per il terzino. Il club bianconero però fissa il prezzo per gennaio, 80 milioni, dato non vorrebbe cedere il giocatore a stagione in corso. Per il giocatore cinque anni di contratto più opzione per il sesto

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE