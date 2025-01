L'Inter continua la sua missione di ringiovanimento della rosa per il futuro. Oltre alla pista che porta all'argentino Perez del Newell's Old Boys, i nerazzurri si stanno interessando anche al croato Petar Sucic, centrocampista centrale della Dinamo Zagabria. La volontà del club nerazzurro è quella di acquistare subito il giocatore, classe 2003, e lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione

Chi è Sucic, "cugino d'arte"

Centrocampista centrale classe 2003, è nato in Bosnia ed è in possesso della doppia nazionalità. Dopo aver svolto la trafila nelle giovanili bosniache, ha scelto la Croazia, con cui ha esordito in prima squadra lo scorso settembre in Nations League. Nelle cinque presenze accumulate, ha segnato anche un gol contro la Polonia. Gioca prevalentemente davanti alla difesa, ma può essere schierato anche in posizioni più avanzate. Trasferitosi nel gennaio 2022 dal Mostar alla Dinamo (e ritornando in Bosnia in prestito per la stagione 2022/2023), ha lentamente scalato le gerarchie della squadra, guadagnandosi il posto da titolare. In stagione, prima dell'infortunio, ha collezionato tra tutte le competizioni 17 presenze e 3 gol, di cui due segnati in Champions League contro lo Slovan Bratislava e il Monaco. Suo cugino è Luka Sucic, anche lui centrocampista e trasferitosi in estate dal Salisburgo alla Real Sociedad per circa 10 milioni di euro.