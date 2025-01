La società argentina chiede 8 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per il centrocampista argentino del 2005. Oggi c'è stato l'incontro tra i dirigenti nerazzurri e il presidente argentino Ignacio Astore. Valutazioni in corso per il club nerazzurro

Non c'è ancora la fumata bianca tra Inter e Newell's Old Boys per l'acquisto di Tomas Perez, centrocampista argentino del 2005. Il presidente della società sudamericana, Ignacio Astore, è a Milano per trattare, oggi ha incontrato i dirigenti nerazzurri e al momento non è previsto il suo immediato rientro in patria. Al termine del meeting ha dichiarato: "Siamo d'accordo sulla cifra, stiamo discutendo su parte fissa e bonus". Il Newell's vorrebbe 8 milioni complessivi e ha chiesto all'Inter di riformulare l'offerta definitiva. Il club nerazzurro sta ora compiendo le ultime valutazioni. In stand-by invece la situazione per quanto riguarda Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006. Anche lo stesso Astore ha confermato: "Salvetti è fuori dalla trattativa".