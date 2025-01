Galliani cerca colpi per la salvezza e bussa alla porta del Milan. La squadra biancorossa ha chiesto informazioni sul terzino Ballo-Tourè e sul centravanti Origi. Entrambi i giocatori, arrivati rispettivamente nell'estate 2021 e 2022, sono stati aggregati al Milan Futuro sin dall'inizio della stagione. C'è anche la suggestione Okafor, che al momento però non prende in considerazione il trasferimento in Brianza CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE

Il Monza punta Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.Oggi, giovedì 15 gennaio, ci sono stati i primi contatti tra la società biancorossa e il Milan per i due giocatori, aggregati con la rosa di Milan Futuro, la squadra rossonera di Serie C dedicata alla crescita dei giovani del vivaio. Galliani, che ha chiuso il colpo Lekovic con la Stella Rossa, ha nel mirino prima di tutto il terzino senegalese per rinforzare la difesa e si sarebbe informato anche sul centravanti belga, elemento utile per dare più peso al reparto d'attacco. Si tratta di un duplice interesse ancora in fase embrionale e al momento non si registra alcuna accelerazione imminente. Il Milan sarebbe intenzionato a proporre anche Okafor al Monza, ma il giocatore al momento non prende in considerazione la destinazione e preferirebbe una squadra con obiettivi diversi dalla salvezza.