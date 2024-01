Fiorentina, arriva l'ultimatum del Club America per Brian Rodriguez

Il Club America ha inviato un ultimatum alla Fiorentina per l'acquisto di Brian Rodriguez: la viola dovrà presentare un'offerta entro stasera, altrimenti l'attaccante non partirà. L'operazione è legata alla cessione, al momento bloccata, di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Nel mirino della squadra di Italiano c'è anche Ruben Vargas, esterno offensivo dell'Augsburg

Si complica la trattativa per Brian Rodriguez: il Club America, infatti, ha dato un ultimatum alla Fiorentina per la cessione dell'esterno d'attacco. La Viola dovrà formulare un'offerta concreta entro stasera, altrimenti il classe 2000 non partirà. Questa operazione è legata alla cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria, che si è bloccata con l'esonero di Kopic. Rimangono vivi i contatti con l'Augsburg per Ruben Vargas per il rinforzo sull'esterno offensivo.