Le parole del direttore generale del club toscano in merito alla situazione del calciatore francese: "Non andrà alla Roma, non è mai stato in vendita". Barone chiude all'ipotesi di uno scambio Belotti-Ikoné, tra Roma e Fiorentina

"Ikoné non è sul mercato e non andrà alla Roma" con queste parole Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, chiude all'ipotesi di uno scambio tra il calciatore francese e Andrea Belotti, con il club giallorosso. Nei giorni scorsi la trattativa era data in fase di stallo, tuttavia, a "Buongiorno Viola Park", il dirigente viola precisa: "Ikoné non è stato mai sul mercato e quindi non è corretto dire che è stato tolto dal mercato. Poi è possibile che qualcuno lo abbia richiesto ma non è un problema nostro, il club non si è mai seduto al tavolo con nessuno per trattarlo. Chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo".