L'attaccante protagonista in Supercoppa con i due gol alla Fiorentina ha lasciato Napoli ed è arrivato in serata a Milano per incontrare Galliani e ha firmato con il Monza, che sui social aveva postato un "chiaro" indizio. Arriva in prestito secco dal Napoli, attesa a ore l'ufficialità, come per Popovic che ha firmato e svolto le visite mediche nel pomeriggio. Club lombardo vicino a chiudere la trattativa col Verona anche per Djuric

Alessio Zerbin è arrivato in serata a Milano, dove ha incontrato Adriano Galliani e ha firmato per il Monza. Dopo Popovic, il Monza dunque si muove ancora per rinforzare il suo reparto offensivo. Il calciatore classe 1999, protagonista con due gol alla Fiorentina in Supercoppa con la maglia del Napoli, inizia così una nuova avventura per la seconda parte del campionato: nel pomeriggio ha lasciato Napoli, da dove arriva in prestito secco, e alla partenza in aeroporto, ai tifosi napoletani che gli chiedevano se tornerà, ha risposto "Certo che torno". Poi è arrivato a Milano in serata ed è andato a casa di Galliani per la firma. In attesa dell'ufficialità, il Monza sui social ha già dato un curioso ma chiaro indizio dell'affare in dirittura d'arrivo pubblicando la foto di uno zerbino con il simbolo del club.