Verona, chiuso l'accordo per l'arrivo di Vinagre

Arrivano rinforzi sul mercato per l'Hellas Verona: oggi la squadra di Baroni ha chiuso per l'arrivo di Ruben Vinagre, di proprietà dello Sporting, ma in prestito all'Hull City, con un'operazione in prestito con opzione di riscatto. Il prestito sarà gratuito, mentre l'operazione è fissata a 4 milioni di euro. Inoltre, il Verona dovrà versare il 10% della futura rivendita. Vinagre, la cui firma arriverà domani, rimpiazzerà Doig, ormai nuovo giocatore del Sassuolo.