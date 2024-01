Dopo la rottura della trattativa per il ritorno in patria con la maglia della Dinamo Zagabria, per l’attaccante viola ora si apre un’altra possibilità: è nel mirino del club greco

Su Josip Brekalo adesso si fa avanti l’Olympiakos. Il club greco ha messo nel mirino l’attaccante in uscita dalla Fiorentina. Per il 25enne nazionale croato nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il ritorno in patria, alla Dinamo Zagabria in cui è cresciuto. Poi la trattativa è saltata. I risultati negativi hanno portato il club croato a cambiare allenatore e a fare nuove valutazioni su Brekalo, con i documenti già firmati e il giocatore pronto a firmare il contratto. Per l’ex del Torino sarebbe stata una buona possibilità per tornare protagonista in un campionato che conosce bene. Da capire ora se verrà trovata una nuova intesa per la cessione dell’esterno d’attacco