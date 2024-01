Monza, Djuric ha firmato: domani l'ufficialità

Milan Djuric ha firmato con il Monza: l’ufficialità dell’acquisto dell’attaccante ormai ex Verona è attesa per domani, dopo che nel pomeriggio il bosniaco ha effettuato le visite mediche con il suo nuovo club. 33 anni, 5 reti in 19 presenze con l’Hellas in questo campionato, Djuric ha firmato un contratto di un anno e mezzo, che scadrà dunque nel 2025, con un’opzione per un’altra stagione. Al Verona due milioni di euro più bonus. È il terzo rinforzo in attacco per la squadra di Palladino, che ha appena ufficializzato Zerbin e Popovic.