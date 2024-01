Juve-Atletico, ripresi contatti per cessione Kean

Dopo un piccolo rallentamento, sono ripresi in maniera positiva i colloqui tra Juventus e Atletico per la cessione di Moise Kean. Sono attese novità nelle prossime ore. I bianconeri guardano al futuro: dal Palmeiras arriva Pedro Felipe, difensore classe 2004 che sarà inizialmente aggregato alla Juve Next Gen

Dopo qualche problemino emerso nella serata di ieri, riprendono in maniera positiva i contatti tra Juventus e Atletico Madrid per la cessione di Moise Kean. Gli accordi tra le parti, almeno verbalmente, sono già stati definiti. Prima di concludere nel dettaglio la trattativa, l'Atletico deve effettuare la cessione di Correa, uno degli attaccanti in forza alla squadra di Simeone. Per questo motivo si era parlato di qualche piccolo problema nella giornata di ieri, tuttavia i colloqui sono ripresi e si spera in un buon esito della trattativa.