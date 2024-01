Calciomercato, le news di oggi in diretta

Ha parlato anche Urbano Cairo al termine dell'Assemblea di Lega che ha coinvolto tutti i presidenti delle 20 società di Serie A. Queste le dicharazioni del Presidente del Torino in merito a Buongiorno: "Non è successo nulla, semplicemente il Milan era interessato ma noi ed il giocatore abbiamo detto che non era in vendita. E' stato tutto molto semplice, ci siamo visti a cena per dircelo ma sarebbe bastata una telefonata. Ci siamo ripromessi di non riparlarne, noi ed il giocatore abbiamo detto chiarissimamente di no".