Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Djuric dal Verona, trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, contratto fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione. "Sono molto contento, ringrazio il Monza per questa occasione – ha detto l’attaccante –. C’erano altre possibilità, ma ho spinto subito verso questa direzione, non ho avuto dubbi. Palladino mi ha detto che le mie caratteristiche possono fare comodo alla squadra, questo è bastato per convincermi"

