La Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo terzino: il Galatasaray ha infatti dato l'ok al Lipsia (proprietario del cartellino) per interrompere in anticipo il prestito con la squadra di Istanbul. Lo spagnolo è atteso nella Capitale: operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Dopo l'accordo Lipsia-Roma è arivato anche l'ok da Istanbul, col Galatasaray che ha 'liberato' Angelino in direzione Capitale. Il 27enne terzino ha giocato i primi mesi della stagione in Turchia, ma il prestito può ora definirsi concluso. Lo spagnolo è atteso a Roma per la firma del contratto con i giallorossi, forse già nella giornata di lunedì 29 gennaio. Angelino sbarcherà alla corte di Daniele De Rossi in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Si tratta del secondo acquisto di questo mercato invernale per il club dei Friedkin, dopo Huijsen dalla Juventus.