Boateng-Salernitana, atteso incontro per chiudere

Jerome Boateng si avvicina alla Salernitana. Con Lovato a un passo dal Torino (operazione in chiusura nelle prossime ore con la formula del prestito), i granata adesso possono concretizzare l'arrivo dell'esperto difensore tedesco classe 1988, svincolato dopo l'esperienza al Lione. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il club e l'agente del giocatore per trovare l'intesa definitiva. Restano da limare gli ultimi dettagli per il via libera.