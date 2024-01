Gol dal mercato, qual è la squadra che ne ha fatti di più? CLASSIFICA

In attesa che si completi la sessione invernale di calciomercato, vediamo quali sono le squadre di Serie A che hanno beneficiato di più dei gol segnati dagli acquisti stagionali (non sono compresi giocatori arrivati dalla Primavera o di ritorno da un prestito dopo aver già già giocato con il club proprietario del cartellino): vola il Milan, ma in testa a questa speciale classifica non ci sono i rossoneri...

