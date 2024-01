I rossoblù pensano all'attaccante portoghese classe 2000, comprato un anno fa dal Marsiglia per 30 milioni di euro. Dialogo in corso tra i due club per un possibile prestito con diritto di riscatto: nell'operazione ci sarebbe anche il riscatto anticipato di Malinovskyi

Il Genoa continua la ricerca di un rinforzo in attacco e adesso guarda in Francia. I rossoblù hanno avviato i contatti con il Marsiglia per Vitinha, attaccante portoghese classe 2000 che in stagione ha già segnato quattro gol tra Ligue 1 ed Europa League. I club sono a lavoro: il trasferimento sarebbe in prestito con diritto di riscatto e nell'operazione verrebbe incluso il riscatto anticipato di Malinovskyi, attualmente in prestito al Genoa dal club francese.