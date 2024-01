Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare sorprese: sono infatti in corso valutazione tra il club e l'allenatore, in particolare sulla possibilità di intervenire a centrocampo per inserire un giocatore con determinate caratteristiche nella rosa

Prima l'arrivo di Tiago Djaló in difesa, battendo sul tempo la concorrenza. Poi la cessione di Kean all'Atletico Madrid. Sembrava chiuso così il calciomercato invernale della Juventus. Eppure proprio la partenza dell'attaccante in direzione dell'Atletico potrebbe creare le condizioni per un ulteriore intervento bianconero sul mercato. La dirigenza guidata da Giuntoli sta infatti facendo della valutazioni, coinvolgendo anche l'allenatore Massimiliano Allegri. La Juventus, laddove ci fossero le condizioni, potrebbe quindi piazzare un colpo a centrocampo nel caso in cui trovasse il profilo giusto. A due giorni di fatto dalla fine della sessione invernale, i bianconeri riflettono su un ulteriore intervento sul mercato.