La ricerca di un centrocampista della Juventus è vicina alla fine. Fiorentina e Udinese hanno respinto i nuovi tentativi per Bonaventura e Pereyra, così il nuovo obiettivo è diventato Carlos Alcaraz, argentino classe 2002 del Southampton. Il giocatore ha già dato l'ok per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e domani sarà in Italia per le visite mediche

Allegri e la Juventus si sentono Sinner, ma per dare fastidio all'Inter/Djokovic hanno bisogno anche di un Carlos Alcaraz . Il centrocampista argentino, classe 2002 del Southampton, e solo omonimo del giovane tennista spagnolo, è il nuovo obiettivo della società bianconera per rinforzare la mediana. Dopo che sono stati respinti da Fiorentina e Udinese i nuovi tentativi per Bonaventura e Pereyra , la Juventus ci prova per un profilo meno esperto e abituato alla Serie A, ma decisamente più futuribile. Il giocatore si è già promesso ai bianconeri e filtra fiducia per la chiusura dell'operazione. Bisogna convincere il club inglese, militante in Championship, a dire di sì alla formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto il giocatore sarà a Torino già oggi, mercoledì 31 gennaio, per sostenere le visite mediche in attesa che le due squadre ultimino l'accordo sulle cifre e i termini del riscatto.

Chi è Carlos Alcaraz

Considerato uno dei giovani più interessanti del calcio argentino, Alcaraz è cresciuto nelle giovanili del Racing Avellaneda, la stessa ex società di Lautaro Martinez, esordendo in prima squadra nemmeno maggiorenne, il 26 gennaio 2020. Si impone subito con La Academia, totalizzando 83 presenze e 12 gol tra tutte le competizioni in tre stagioni. Un anno fa è stato acquistato dal Southampton per 13,65 milioni di euro. Pur non riuscendo a evitare la retrocessione dei Saints, non ha risentito dell'impatto con il calcio europeo e inglese, segnando 4 gol in 18 presenze in Premier. Quest'anno si sta confermando: finora in 26 gettoni tra Championship, FA Cup e Carabao Cup ha messo insieme 4 gol e 3 assist. Centrocampista centrale in grado di giocare sia in coppia che come mezzala in una linea a tre, è stato utilizzato anche in zone di campo più avanzate, sia da trequartista che da punta. Non ha ancora esordito con la Seleccion, ma ad Allegri non dispiacerebbero affatto, nonostante la giovane età, le spiccate doti tecniche il suo tempismo negli inserimenti.