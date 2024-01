I viola spingono per l'islandese ma il Genoa fa muro: parte solo per un'offerta di 30 milioni più bonus (pagati in un'unica soluzione). La Fiorentina sonda intanto Reyna e allaccia contatti con la Roma per Belotti. In uscita due giocatori verso Cagliari CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La Fiorentina continua a essere molto attiva in questi ultimissimi giorni di mercato. Il pallino viola è al momento rappresentato da Albert Gudmundsson, uno dei grandi protagonisti della prima metà di stagione del Genoa e di tutta la Serie A. 9 gol e 2 assist in campionato (oltre a 2 centri anche in Coppa Italia), l'islandese piace a tante squadre ma il club di Commisso vorrebbe anticipare la concorrenza. Di fronte, però, c'è un Genoa duro a mollare. Se la Fiorentina dovesse rilanciare per il classe '97, infatti, i rossoblù sono pronti a chiedere 30 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione: una richiesta alta che sottintende la volontà di non cederlo a gennaio a meno di offerte irrinunciabili.

Reyna l'altra idea I viola lavorano nel frattempo anche a delle alternative e il nome sondato nelle ultime ore è quello di Giovanni Reyna, figlio d'arte e talento statunitense classe 2002. Dopo aver brillato nelle scorse stagioni con il Borussia Dortmund quest'anno è un po' calato, restando a secco di gol e assist nelle sue 11 presenze, e l'Italia può rilanciarlo: la Fiorentina punta a un prestito e vede la strada più in discesa dopo che il Marsiglia si è ritirato dalla corsa. vedi anche Nardella: "Fiorentina al Franchi nel 2024/2025"

Contatti per Belotti Un altro centravanti per Italiano. Il profilo scelto è quello di Andrea Belotti che potrebbe lasciare la Roma dopo che si sono un po' chiuse le porte per lui: trattativa in prestito, ma prima la Fiorentina dovrebbe cedere in attacco Nzola. 30 anni compiuti lo scorso dicembre, il 'Gallo' ha segnato 6 gol (3 in campionato e 3 in Europa League) in questa stagione. vedi anche Inseguendo un gol: i 37 ancora senza reti

In uscita Barak e Mina Trattative in entrata, ma anche uscita. C'è un incontro tra la dirigenza viola e il Cagliari per il trasferimento di Barak, utilizzato per soli 228 minuti in Serie A quest'anno. Nell'operazione è incluso anche Yerri Mina che non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni di Italiano nel reparto difensivo. approfondimento Angeliño alla Roma: tutti gli acquisti ufficiali