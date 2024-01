Napoli, salta trasferimento Perez dall'Udinese

Sfuma la trattativa per il passaggio di Nehuen Perez dall'Udinese al Napoli. Il difensore argentino resterà quindi in Friuli perché i due club non hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento. I bianconeri avrebbero voluto l'inserimento di Ostigard nell'operazione, ma le recenti buone prestazioni del norvegese hanno indotto il club del presidente De Laurentiis a non privarsi dell'ex Genoa. In entrata sono 5 i colpi messi a segno del Napoli in questo mercato di gennaio: Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Dendoncker e Popovic (ceduto in prestito al Monza).