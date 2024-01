Boateng dice sì alla Salernitana: atteso in città

Il difensore campione del mondo nel 2014 con la Germania ed ex Bayern Monaco e Lione, sarà a Salerno nelle prossime ore per definire il suo accordo con la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Boateng non gioca dallo scorso luglio quando ha chiuso la sua esperienza in Francia con la maglia del Lione

Jerome Boateng è sempre più vicino alla Salernitana. Il giocatore tedesco ha trovato l'accordo con il ds Sabatini e nelle prossime ore sarà a Salerno per firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Filippo Inzaghi. Per Boateng non c'è l'esigenza di firmare entro le 20 dell'ultimo giorno di mercato dal momento che il giocatore è svincolato e potrà anche ratificare il suo accordo dopo la chiusura del calciomercato.



Per Inzaghi si tratta di un rinforzo di assoluto valore ed esperienza che potrà aiutare la squadra nella rincorsa alla salvezza. Tuttavia, dal momento della firma in poi, l'allenatore della Salernitana dovrà valutarne anche le condizioni fisiche dal momento che il difensore non gioca dallo scorso luglio quando ha chiuso la sua esperienza in Francia con la maglia del Lione. In ogni caso la carriera di Boateng parla da sola con i 9 titoli di Germania vinti con il Bayern Monaco con cui ha conquistato anche due Champions League e soprattutto è stato campione del Mondo con la Germania a Brasile 2014