La strategia di mercato della Roma porta i suoi frutti. E un nuovo rinforzo per Daniele De Rossi. E' praticamente fatta per l'arrivo dall'Empoli del talento dell'under 21 Tommaso Baldanzi, dopo l'accordo trovato con il club toscano per 13 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo lo scambio di documenti il giocatore potrà raggiungere la capitale, fare le visite mediche e poi venire ufficializzato, anche se non sarà inserito nella lista UEFA a causa dei limiti del fair play finanziario. De Rossi ottiene così il rinforzo che tanto voleva, un giocatore talentuoso da poter utilizzare nel ruolo di esterno destro come alternativa a Dybala, sempre alle prese coi suoi diversi problemi fisici. Ma un colpo anche in prospettiva, considerato il talento e la giovane età del calciatore. Per il quale, di fatto, sono stati sacrificati sia Belotti, passato alla Fiorentina in prestito, sia Kumbulla, in procinto di passare al Sassuolo, anche in considerazione del cambio di modulo operato da De Rossi, passato dal 3-5-2 di Mourinho al suo nuovo 4-3-3.