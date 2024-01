In Italia e nella maggior parte dei Paesi europei la prima sessione di mercato del 2024 si concluderà giovedì 1 febbraio, con solo qualche variazione di orario per l'ultimo giorno. Più tempo invece in Turchia, Svizzera e nei Paesi dell'Est e del Nord-Europa. In Arabia si è già chiuso, mentre negli Usa si è aperto solo oggi (fino ad aprile). Su Sky Sport 24 e Calciomercato L'Originale il racconto in diretta dell'ultimo giorno di trattative e affari CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Ci sono ancora più di 24 ore per "riparare". Si avvicina il momento del gong dell'ultimo giorno di mercato invernale, o di riparazione, che dir si voglia. Non mancheranno gli affari dell’ultimo minuto, con il rischio che possano sfumare per pochi secondi e intoppi tecnici. In Italia la deadline è fissata per giovedi 1° febbraio alle 20. Dopo quell’ora, le porte del mercato si chiuderanno e resteranno aperte solo per gli svincolati e in alcuni degli altri principali campionati europei. Ma vediamo esattamente come funziona e come seguire l’ultima giornata di mercato su Sky.

Giovedì 1 febbraio alle 20 chiude il calciomercato in Italia.

La chiusura in Italia, in Europa e nel mondo Per quanto riguarda i top 5 campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), anche quest'anno è stato confermato un unico giorno di chiusura valido per tutti, giovedì 1° febbraio. Ancora una volta però, gli orari varieranno leggermente. Se in Italia la chiusura è fissata per le ore 20, in Inghilterra (Premier League) il sipario si abbassa alle 23:59 locali (22:59 in Italia), stessa ora per la Spagna (Liga). In Francia (Ligue 1) alle 23, mentre chiude in anticipo in Germania (Bundesliga), alle 18. approfondimento Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

I Paesi in cui si prolunga il mercato Tra i Paesi europei più importanti, il Portogallo è l'unico che anticipa la chiusura delle operazioni a oggi, mercoledì 31 gennaio. Stop il 1 febbraio anche in Belgio, Olanda e Scozia. Le sirene del campionato turco ci saranno invece fino al 9 febbraio, mentre in Austria si chiude il 6 e in Svizzera addirittura il 15, stessa data di Croazia e Slovenia, il giorno dopo invece per la Serbia (16). In Ucraina c'è tempo fino al 12 marzo, mentre in alcuni campionati il mercato deve ancora aprire: è il caso di Svezia e Finlandia per esempio, che partiranno dal 1 febbraio fino, rispettivamente, al 28 marzo e al 3 aprile. Fuori dall'Europa non c'è più la minaccia saudita: l'Arabia ha chiuso addirittura il 30 gennaio, il Qatar oggi, ma si fa ancora in tempo a trasferirsi in Australia (7 febbraio) e negli Emirati Arabi Uniti (21 febbraio). Gli Stati Uniti hanno aperto il mercato oggi, 31 gennaio, fino al 23 aprile. In Sudamerica, Argentina e Brasile chiuderanno il 18 febbraio e il 7 marzo. approfondimento Tutti gli acquisti ufficiali all'estero

La deadline per gli svincolati Fino al 25 febbraio sarà invece possibile tesserare giocatori dal mercato degli svincolati, ossia tra quelli senza squadra e liberi da impegni contrattuali con altri club. approfondimento Tutti i big senza contratto

Le date della chiusura del calciomercato Arabia Saudita: chiuso il 30 gennaio

