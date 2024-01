La dirigenza bianconera lavora in vista della prossima stagione: interessa Calafiori del Bologna e tra qualche settimana potrebbe iniziare la trattativa. In attacco occhi su Felipe Anderson che va in scadenza

Prima Tiago Djaló, poi Carlos Alcaraz. Più qualche ritocco tra i baby. La Juventus dovrebbe aver chiuso il mercato in entrata per questa sessione di gennaio ma pensa già all'estate e ha messo in lista i primi obiettivi. Tra questi c'è Riccardo Calafiori, difensore del Bologna per la quale i bianconeri hanno mostrato interesse. Nelle prossime settimane potrebbe essere impostata una trattativa con la società rossoblù che ha preso il 21enne romano la scorsa estate dal Basilea per 4 milioni: Thiago Motta lo ha trasformato in centrale e nel nuovo ruolo si è affermato come uno dei migliori del campionato.

In attacco piace Felipe Anderson: è in scadenza

Oltre alla difesa i bianconeri puntano a rinforzare l'anno prossimo anche il reparto offensivo. Il profilo individuato è quello di Felipe Anderson e in questo caso la trattativa avrebbe un ostacolo in meno, considerando che il giocatore è in scadenza di contratto con la Lazio: qualora non dovesse prolungare con il club capitolino, quindi, sarebbe libero di accordarsi con la Juve per le prossime stagioni. 31 anni ad aprile, il brasiliano è tornato in Italia nel 2021 dopo l'esperienza al West Ham e al Porto: in totale in Serie A vanta 42 gol e 50 assist in 234 presenze, tutte con la maglia biancoceleste.