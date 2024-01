I bianconeri sono pronti ad accogliere il centrocampista argentino, classe 2002 del Southampton. Arriva in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Tra poco Alcaraz svolgerà la prima parte delle visite mediche in Inghilterra, prima di volare in Italia per definire gli ultimi dettagli dell'operazione

La Juventus ha trovato il rinforzo per il centrocampo da regalare a Massimiliano Allegri in questo mercato invernale. Si tratta di Carlos Alcaraz, classe 2002 del Southampton. L'argentino arriverà in prestito oneroso (per una cifra di circa 1,5/2 milioni di euro) con il diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il Southampton vorrebbe il pagamento in sterline mentre la Juventus in euro, ma questo dettaglio non sarà di ostacolo alla chiusura dell'operazione. Alcaraz svolgerà tra poco la prima parte delle visite mediche in Inghilterra, a Londra. Poi volerà verso Torino, dopo sarà effettuata la seconda parte e saranno definiti gli ultimi dettagli (legati a clausole e bonus) per il trasferimento in Italia.

Chi è Carlos Alcaraz



Considerato uno dei giovani più interessanti del calcio argentino, Alcaraz è cresciuto nelle giovanili del Racing Avellaneda, la stessa ex società di Lautaro Martinez, esordendo in prima squadra nemmeno maggiorenne, il 26 gennaio 2020. Si impone subito con La Academia, totalizzando 83 presenze e 12 gol tra tutte le competizioni in tre stagioni. Un anno fa è stato acquistato dal Southampton per 13,65 milioni di euro. Pur non riuscendo a evitare la retrocessione dei Saints, non ha risentito dell'impatto con il calcio europeo e inglese, segnando 4 gol in 18 presenze in Premier. Quest'anno si sta confermando: finora in 26 gettoni tra Championship, FA Cup e Carabao Cup ha messo insieme 4 gol e 3 assist. Centrocampista centrale in grado di giocare sia in coppia che come mezzala in una linea a tre, è stato utilizzato anche in zone di campo più avanzate, sia da trequartista che da punta. Non ha ancora esordito con la Seleccion, ma ad Allegri non dispiace affatto, nonostante la giovane età, le spiccate doti tecniche il suo tempismo negli inserimenti.