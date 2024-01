I rossoneri continuano a guardare con interesse ai giovani. Piacciono due 2006 del Verona: Cissè e Agbonifo, entrambi in attesa della loro prima presenza in Serie A

Sono tanti i giovani lanciati quest'anno da Stefano Pioli nel Milan . Una politica che piace anche alla società e alla sua dirigenza che continua a cercare giovani talenti da crescere in casa. In questo piacciono in particolare due baby del Verona: si tratta di Alphadjo Cissè e Richi Agbonifo, entrambi classe 2006 della Primavera dell'Hellas.

Chi sono Cissè e Agbonifo

I rossoneri hanno mostrato interesse soprattutto per Cissé, 17enne ala sinistra che ha realizzato 5 reti in questa stagione nel campionato Primavera e raccolto 4 presenze con l'Under-19 azzurra. Attende e spera nell'esordio in Serie A, esattamente come il compagno di squadra Agbonifo, centrocampista offensivo che è diventato maggiorenne lo scorso 8 gennaio. Per entrambi potrebbero spalancarsi le porte del Milan.