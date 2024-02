Roma ecco Baldanzi: visite e firma

L’arrivo di Tommaso Baldanzi a Roma è stato accolto con grande favore dai tifosi della Roma. Il classe 2003 ex Empoli è un investimento per il presente ma soprattuttto per il futuro del club. De Rossi è pronto ad utilizzarlo da subito anche come prima alternativa a Paulo Dybala. Si trasferirà in giallorosso sulla base di 10 milioni più 5 i bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi oltre al 20% sulla futura rivendita.

