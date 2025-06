La nuova opzione per il nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri è di un importantissimo livello. Si chiama Luka Modric che ha appena salutato il Bernabeu e, che a fine Mondiale per Club sarà pronto per iniziare una nuova avventura, a parametro zero. Il Milan della rifondazione, del nuovo corso dell’area sportiva (targata Igli Tare) e della panchina appunto, pensa proprio al classe 1985 (compirà 40 anni il prossimo 9 settembre). Un’opzione che farebbe esaudire il sogno da bambino dello stesso Pallone d’Oro 2018: Luka Modric non ha mai nascosto il suo amore per la maglia rossonera che vestì il suo idolo Zvonimir Boban. Al momento però, il giocatore non ha ancora deciso sulla sul proprio futuro.





