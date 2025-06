Morata: "Al Milan cose mai viste in carriera"

In prestito al Galatasaray fino al termine del 2025, l'attaccante spagnolo è tornato sull'addio ai rossoneri nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La situazione non stava andando così male come si diceva. Poi, però, sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera. Non mi sentivo più a mio agio, ma non mi sono pentito di vestire la maglia del Milan". Su Allegri e Tare: "Sono professionisti e spero vada tutto alla grande. Del mio futuro però non so nulla"

In stagione ha vinto tre trofei dall'Italia alla Turchia, dove al Galatasaray ha completato l'opera col titolo e la coppa nazionale. Eppure l'annata 2024/25 di Alvaro Morata era cominciata al Milan, affare da 13 milioni di euro che aveva portato l'attaccante campione d'Europa con la Spagna in rossonero. Dopo 6 gol in 25 partite e il trionfo in Supercoppa, l'addio al club a febbraio ripercorso nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. "È stata una stagione strana - spiega Morata -, sono successe tante cose. Alcune troppe veloci e complicate da gestire, ma alla fine sono contento. Inizialmente al Milan abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come si diceva. Poi, però, là dentro sono successe cose che non mai vissuto in carriera. Preferisco tenerle per me. Non mi sentivo più a mio agio: prima di diventare un problema, me ne sono andato. Le cose non andavano soprattutto a livello di comunicazione: io cerco di essere rispettoso con tutti, ma ci sono certe cose che non mi vanno bene".