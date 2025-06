Chiesa: "Ritorno alla Juventus? Mai dire mai"

Campione d'Inghilterra col Liverpool, l'attaccante italiano si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Il bilancio è positivo, dispiace non aver giocato abbastanza. Slot? Mi ha schierato attaccante e non esterno proprio come Allegri: sono due allenatori vincenti". Sull'addio alla Juve: "Non mi è mai stato offerto il rinnovo e Motta mi aveva detto di cercarmi un'altra squadra. Però mai dire mai…". E sul futuro: "Vorrei trovare continuità e partecipare al Mondiale" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

C'è anche il suo nome tra i nuovi campioni d'Inghilterra, trionfo in Premier dove è sceso in campo 6 volte col Liverpool. "Il bilancio è positivo. Certo, dispiace non aver giocato abbastanza, ma vincere è sempre bello". Parola di Federico Chiesa, trasferitosi ad Anfield la scorsa estate mettendo insieme 14 presenze e 2 gol nell'intera stagione, nuova vita e obiettivi futuri raccontati alla Gazzetta dello Sport: "Tutti parlando dell'intensità in Inghilterra, ma c'è anche una notevole qualità. E Salah ha raggiunto un livello da Pallone d'Oro. Slot? Mi ha schierato da seconda punta come aveva fatto Allegri: sono due allenatori vincenti".

"Motta mi ha detto che ero fuori dal progetto" Inevitabile un passaggio sull'addio alla Juventus dopo quattro anni: "Non mi è mai stato offerto il rinnovo. Al rientro dalle vacanze, Motta mi aveva detto: 'Non fai parte del progetto, cercati una squadra'. E quindi, dopo aver lavorato due settimane con la squadra, mi sono trovato ad allenarmi con altri giocatori che erano nella mia stessa situazione perché Motta non mi ha voluto più. È stato un grande dispiacere, pensavo di poter dare ancora tanto alla Juve".