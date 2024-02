serie b

Roberto Inglese è un nuovo giocatore del Lecco: arriva in prestito dal Parma. La Cremonese si rinforza in difesa e in attacco con gli arrivi di Marrone e Johnsen. Mirko Antonucci dallo Spezia al Cosenza. Colpo del Palermo che porta in rosanero il giovane talento del Milan Chaka Traorè. Ecco le ultime ufficialità del mercato di gennaio di Serie B e il quadro completo di acquisti e cessioni squadra per squadra CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE