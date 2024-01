Primi colpi anche in Serie B in questa sessione di mercato invernale. La Cremonese ha ufficializzato Falletti dalla Ternana, il club umbro risponde con i giovani Faticanti (dal Lecce) e Franco Carboni (dal Monza, via Inter), spedendo anche il terzino Corrado al Modena. Lo Spezia dice addio a Ekdal e Zurkowski. L'ex Atalanta Kurtic torna in Italia, al SudTirol, mentre l'ex Frosinone Lulic ha scelto il Bari

