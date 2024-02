Lazio, dal Fenerbahce arriva Kent per l'attacco

La Lazio ha chiuso il suo primo colpo del mercato di gennaio. Si tratta di Ryan Kent del Fenerbahce per il quale è stato prima trovato un accordo verbale per il prestito con diritto di riscatto e poi è arrivata la chiusura dell'operazione. Arriva in prestito con opzione a 5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE