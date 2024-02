Pochi ma buoni. Anzi pochissimi. Appena tre gli acquisti da doppia cifra sopra i 10 milioni. L’ultimo in ordine di tempo Tommaso Baldanzi. Per 10 milioni più 5 di bonus all’Empoli la Roma si è garantita un talento dal futuro assicurato. Un bel saluto da parte del general manager Tiago Pinto prima di lasciare il club. Il potenziale crack invece il Bologna se lo è andato a prendere in Argentina per 10,5 milioni fra clausola e oneri annessi: Santiago Castro. In patria ne sono certi, il classe 2004 è l’attaccante del futuro. Ha 19 anni, uno in meno rispetto a Baldanzi, ed è stato inseguito quasi per un intero mercato. Non un affare lampo ma per il Bologna ne è valsa la pensa. Per Cyril Ngonge il Napoli ha impiegato meno: con 20 milioni è stato acquistato in pochi giorni l’esterno offensivo che il Verona ha preso dal Groningen per 1,5 milioni lo scorso gennaio e rivenduto a una cifra record a distanza di un anno. La cifra può sembrare esagerata però nei 12 mesi passati in Italia il belga si è messo in mostra come uno dei migliori per duttilità – può giocare da trequartista o esterno offensivo -, capacità di trovare l’ultimo passaggio oltre ad avere un discreto numero di gol nei piedi.