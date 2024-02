Sogliano: "Squadra motivata, possiamo salvarci"

Il Verona è in piena bagarre salvezza e nel mercato di gennaio è stato protagonsita di un'autentica rivoluzione cambiando molti giocatori in rosa e rimettendo contemporaneamente a posto il bilancio del club. Il direttore sportivo Sean Sogliano ha commentato le operazioni in entrata e in uscita effettuate nel mercato invernale

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano si è presentato alla stampa dopo una sessione di mercato che ha visto il club scaligero rivoluzionare la rosa procedendo a una serie numerosa di cessioni e cambiando buona parte l'organico a disposizione di Marco Baroni. L'obiettivo resta quello della salvezza dopo aver messo a posto il bilancio con alcuni mesi di anticipo sul termine della stagione: "Dopo una serie di considerazioni, abbiamo deciso di puntare su giocatori ancora poco conosciuti ma con importanti esperienze nelle massime serie. Quando una società prende coscienza della sua situazione economica, è doveroso migliorarla per evitare di avere delle problematiche future. C'era un momento in cui avrei voluto spegnere il telefono per evitare di ricevere altre offerte e non nego che abbiamo rifiutato anche altre due otre proposte importanti. Poi è chiaro che io non sia stato contento di vendere Ngonge ma quando ti arrivano offerte del genere non si possono non accettare. Il presidente mi ha detto che doveva rientrare da spese effettuate in passato dove le gestioni sono state superiori alle proprie possibilità, non è che il Verona deve iniziare di punto in bianco a vendere giocatori perché è arrivata una perdita improvvisa Questi giocatori hanno fame e dimostreranno che la squadra può lottare fino alla fine».