Bianconeri contro. Lunedì 12 febbraio allo Stadium si gioca Juventus-Udinese, posticipo che chiude la 24^ giornata di Serie A (il match è in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Entrambe le squadre hanno bisogno di una scossa dopo gli ultimi risultati. La squadra di Allegri arriva dalla sconfitta contro l’Inter, prima ancora aveva pareggiato in casa contro l’Empoli. La formazione di Cioffi è ancora a caccia della prima vittoria nel 2024: l’ultimo successo risale al 30 dicembre 2023 contro il Bologna. Ecco perché la partita di lunedì può essere un bivio importante per entrambe le squadre. Oltre al risultato sul campo, gli incroci tra Juventus e Udinese riguardano anche il calciomercato, come si intuisce dalle parole rilasciate da Federico Balzaretti a Tuttosport. Il direttore sportivo dei friulani è tornato a parlare di Lazar Samardzic, oggetto del desiderio di molte società: "Su di lui ci sono tanti grandi club interessati e potenzialmente anche la Juventus, con la quale abbiamo un ottimo rapporto. Loro lo monitorano, ma non possiamo sapere se poi andrà lì. Certamente sarà oggetto del prossimo mercato".