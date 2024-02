La Salernitana ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi dopo la sconfitta contro l'Empoli. Walter Sabatini sta valutando diversi profili per quello che sarà il terzo allenatore in questa stagione per il club campano. Fabio Liverani potrebbe essere un'idea, ci sono già stati i primi contatti. Nella lista ci sono anche Davide Ballardini, Leonardo Semplici e Fabio Grosso (anche se l'ex Lione è in pole in caso di cambio sulla panchina del Sassuolo)

La Salernitana ha subito sei sconfitte nelle ultime sette partite, occupa l’ultimo posto in classifica con appena 13 punti raccolti in 24 giornate. Il primo posto utile per la zona salvezza, occupato dall’Udinese, è distante 6 punti (con i bianconeri che hanno tra l’altro una partita in meno). Sono questi i numeri che hanno portato la dirigenza del club campano a prendere una decisione importante: Pippo Inzaghi esonerato dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Empoli . La decisione è già stata presa, si attende soltanto il comunicato ufficiale. Per la Salernitana si tratta del secondo cambio in panchina in questa stagione : lo scorso ottobre fu esonerato Paulo Sousa, che lasciò il posto proprio a Inzaghi. Pippo dunque salterà l'incrocio con il fratello Simone : venerdì 16 febbraio è in programma la sfida tra Inter e Salernitana a San Siro.

I possibili sostituti sulla lista di Walter Sabatini

Dopo aver deciso di esonerare Pippo Inzaghi, la dirigenza della Salernitana è ora impegnata a trovare il suo sostituto in panchina (sarà il terzo allenatore per i campani in questa stagione). Walter Sabatini sta già valutando una lista di possibili nomi. Il primo tentativo riguarda Fabio Liverani, potrebbe essere un'idea, ci sono già stati i primi contatti: non è l'unica strada percorsa dalla Salernitana, ma sicuramente è un'opzione che potrebbe andare avanti. Tra i nomi c'è anche Davide Ballardini, l'ex Cremonese è spesso subentrato a campionato in corso e ha già lavorato in situazioni di classifica simili in passato. Per adesso Ballardini non accetta un contratto fino al 30 giugno 2024, ma vorrebbe un accordo di un anno e mezzo. Un altro possibile candidato è Leonardo Semplici: l'ex Spal e Cagliari vorrebbe un contratto superiore ai quattro mesi, con condizioni non legate alla salvezza. Sulla lista di Walter Sabatini c’è anche Fabio Grosso, ma l'ex Frosinone è in pole in caso di cambio sulla panchina del Sassuolo.