Calciomercato

L'Inter continua a sondare il mercato dei 'parametri zero' e Beppe Marotta è pronto a mettere a segno altri due colpi per la prossima stagione: si tratta di Zielinski e Taremi rispettivamente in scadenza con Napoli e Porto. Dopo gli arrivi 'a zero' di Thuram, Klaassen, Cuadrado e in precedenza di Mkhitaryan e Onana, altri affari per l'Inter a costo zero. Ecco tutti quelli portati a termine da Marotta ROMA-INTER LIVE